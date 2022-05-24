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استشهاد 6 مزارعين عراقيين باعتداء إرهابي في كركوك

استشهاد 6 مزارعين عراقيين باعتداء إرهابي في كركوك
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، استشهاد 6 مواطنين في هجوم نفذته جماعة "داعش" الإرهابية أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة في محافظة كركوك، فيما أكدت أن القطعات الأمنية نفذت عملية تفتيش بحثاً عن العناصر الإرهابية.

العالم-العراق

وذكرت الخلية، في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، الثلاثاء، أن “عملا إرهابيا يبين خسة ودناءة عصابات داعش الإرهابية التي أقدمت على استهداف المزارعين الأبرياء بواسطة إطلاق نار عليهم مستغلين الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك، مما ادى الى استشهاد 6 من المواطنين اثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة وحرق حاصدة و3 عجلات ومساحة من المزروعات”.

وأضافت، أن ”قطعاتنا الأمنية نفذت عملية تفتيش بحثا عن هذه العناصر الإرهابية التي سيكون مصيرها الموت او خلف القضبان عن قريب”.

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