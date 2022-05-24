الصين تنسحب من منتدى "دافوس" الاقتصادي بعد خطاب زيلينسكي

العالم - أسيا والباسفيك

وخلال خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، دعا زيلينسكي إلى فرض حظر نفطي على روسيا وعقوبات على جميع مصارفها والتخلي عن قطاع تكنولوجيا المعلومات التابع لها، بينما حض جميع الشركات الأجنبية على مغادرتها.

وتعليقاً على مغادرة الوفد الصيني، قال عضو مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايكل ماكول لقناة "سي إن إن" إن "مغادرة الوفد الصيني تعني عدم دعم الصين لمقترحات زيلينسكي".

يذكر أنّ أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) انطلقت في سويسرا بعد عامين من الانقطاع بسبب كوفيد 19، ويصبّ تركيزه هذا العام على تداعيات الحرب في أوكرانيا ومواضيع متعددة أخرى، في وقتٍ تم تغييب روسيا عن المشاركة فيه.