طهران تستضيف أول معرض للسياحة في العالم الاسلامي

العالم - ایران

ويقام المعرض في منطقة معارض "شهر آفتاب" جنوبي طهران ، ويعتبر هذا المعرض حدثا ابداعيا للسياحة في الدول الإسلامية وتشارك فيه باكستان وتركيا والعراق وطاجيكستان وعمان ودولا إسلامية أخرى و سيتناول آخر مستجدات قطاع السياحة.

مكاتب السياحة التي تشمل نشاطاتها السياحة الدينية والسياحة الطبية والسياحة الرياضية والسياحة الإلكترونية تعد الأقسام الأساسية لهذا الحدث وبالتزامن معها يعقد منتدى يضم أكثر من 20 برنامجًا ومحاضرة محلية ودولية.

ولمن يرغب بمزيد من المعلومات يمكنه مراجعة الموقع الخاص بالمعرض www.iwtexhibition.ir