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شاهد.. اغتيال الشهيد خدايي يثبت افلاس الصهاينة

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر المحلل السياسي سعيد شاوردي ان اغتيال الشهيد حسن صياد خدايي يثبت افلاس الكيان الصهيوني.

العالم - خاص بالعالم

وقال شاوردي في حديث لقناة العالم ان الولايات المتحدة تدعي مكافحة الارهاب ولكنها اليوم تصمت امام هذه العملية الارهابية ولاتدينها.

وأكد ان الولايات المتحدة تنسب الارهاب الی الحرس الثوري الايراني في حين ان الجميع يعلم ان الحرس الثوري دافع عن المنطقة ولكن اعداء الحرس الثوري هم الذين تقمصوا الارهاب وقتلوا الشهيد خدايي وقبله الكثير.

وأوضح ان اغتيال الشهيد خدايي لايخدم الكيان الصهيوني ولايضعف الحرس الثوري ولن يضعف الدعم الشعبي في ايران وكافة دول المنطقة للحرس الثوري.

وقال شاوردي ان جميع محاولات الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة لتشويه صورة الحرس الثوري لن تنجح لأن الشعوب تعلم ان الحرس الثوري هو العامود الفقري لمكافحة الارهاب في المنطقة.

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