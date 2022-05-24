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شاهد.. تشييع مهيب لجثمان الشهيد خدايي، وشخصية مهمة تحضره

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في طهران ان العاصمة تشهد تشييعاً مهيباً لجثمان العقيد في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدايي الذي اغتيل قبل يومين برصاص مسلحَيْن مجهولَيْن وسطَ العاصمة.

خاص بالعالم

واكد مراسلنا ان هناك حضور رسمي وشعبي لافت لجميع الشخصيات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والشعبية سواء يوم امس وصباح اليوم، قبلَ أن ينقل جثمان الشهيد الى مثواهُ الأخير.

وقال مراسلنا ان اهم الشخصيات التي ستحضر موكب تشييع جثمان الشهيد خدايي نائب قائد حرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي وسوف يلقي في مراسم التشييع.

واوضح مراسلنا ان ايران دوماً كانت ضحية الارهاب منذ انطلاق الثورة الاسلامية، حيث تجاوز عدد ضحايا الاغتيال حوالي 17 الف شخص، ولم تكن جريمة اغتيال خدايي اولى جرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي، مشيراً الى ان الشعب الايراني يطالب الحكومة بالرد الحاسم على مثل هذه جرائم.

هذا واكدَ حرس الثورة أنّ عملاءَ الاستكبار العالمي والمعادينَ للثورة الإسلامية هم من يفقون وراءَ عملية الاغتيال، متوعداً بإلقاءِ القبض على الفاعلين.

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