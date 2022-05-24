ما قيمة المبلغ الذي عرضه الجبري على ابن سلمان للإفراج عن أبنائه؟

العالم - السعودية

وقال موقع “العهد الجديد” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إن “الجبري” قدم عرضا بـ”100 مليون دولار” لـ”ابن سلمان”، مقابل الإفراج عن أبنائه “عمر وسارة”.

وكانت مصادر أمريكية قد ذكرت، في تصريحات لـCNN، أن البيت الأبيض يعمل على ترتيب لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي، وأن اللقاء يمكن أن يحدث الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن محاولات ترتيب اللقاء تأتي وسط العديد من الخلافات مثل أزمة مقتل جمال خاشقجي وقضية الجبري.

وأضافت المصادر أن الجبري عرض على البيت الأبيض مؤخرا تسوية كل النزاعات القانونية والمالية مع السعودية إذا أعادوا إليه ابنيه.

واتهم سعد الجبري، سابقاً محمد بن سلمان بأنه خطط لقتله كما فعل مع الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول.

من جانبه، أكد مصدر مقرب من أسرة “الجبري” صحة المعلومات حول العرض المقترح.

وقال المصدر المقرب من أسرة الجبري في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية“، إنه “في حين ينفي الدكتور سعد ارتكاب أي مخالفات، فقد قدم عرضًا حسن النية لإنهاء المعركة القانونية مع محمد بن سلمان وتسوية جميع الخلافات المالية، مقابل الإفراج عن طفليه الرهينين سارة وعمر”.

وأضاف المصدر: “يخدم هذا العرض مصالح الولايات المتحدة والسعودية لأنه، في حال نجاحه، سينهي الإجراءات القانونية التي تخاطر بكشف أسرار الدولة المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب التي أنقذت أرواح الآلاف من الأمريكيين والسعوديين”، على حد قوله.

وتابع المصدر المقرب من أسرة الجبري بالقول: “إذا لم تقبل الحكومة السعودية هذا العرض. بعد أن رفضت محكمة فيدرالية أمريكية مزاعم الفساد ضد الدكتور سعد. فإنها ستثبت أن الادعاءات المالية كانت مجرد ذريعة كاذبة للابتعاد عن التخويف المستمر للدكتور سعد وعائلته”.