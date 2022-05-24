خبير يكشف ما وراء اغتيال عقيد ايراني عاد من سوريا مؤخراً؟

خاص بالعالم

وقال امهز في حديث لقناة العالم على هامش مراسم تشييع جثمان العقيد في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدايي الذي اغتيل قبل يومين، ان الاحتلال الصهيوني يسعى الى تحقيق اهدافه وبالتالي اجبار الولايات المتحدة الامريكية على اعطائه نوعاً من ما من هامش الضوء الاخضر لبعض عملياته الارهابية.

واوضح امهز، ان الكيان الصهيوني يدرك تماماً ان الانشغال الامريكي الحالي قد يعطيه فرصة للقيام ببعض المغامرة، حيث تم مشاهدة في الفترة الماضية تكثيف الاعتداءات الصهيونية على سوريا، ومن ثم انتقل في استهدافاته الى ايران.

هذا وشيع الايرانيون جثمان الشهيد العقيد حسن صياد خدايي الذي اغتيل الاحد، صباح اليوم وسط العاصمة طهران.



المشاركون تجمهروا في ميدان الامام الحسين عليه السلام قبل ان يتوجه موكب التشيع الى ميدان الشهداء شرقي طهران بمرافقة شخصيات رسمية وعسكرية وحشود شملت الوان الطيف الايراني.

وحمل المشيعون صور الشهيد خدايي رافعين شعارات مستنكرة ومنددة بالجريمة الارهابية النكراء وداعين الى الانتقام والثأر من الجهات التي تقف وراء هذا الاعتداء ومعاقبة المنفذين.

واغتيل خدايي قبل يومين على يدِ مسلحَيْن مجهولَيْن كانا على متنِ دراجةٍ نارية أمامَ منزلهِ في العاصمة طهران. واكدَ حرس الثورة أن عملاء الاستكبار العالمي والمعادين للثورة الإسلامية هم من يفقون وراءَ عمليةِ الاغتيال، متوعداً بإلقاء القبض على الفاعلين.

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