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الضفة .. جبع تنتفض ضد اقتحام قوات الاحتلال

الضفة .. جبع تنتفض ضد اقتحام قوات الاحتلال
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت جبع ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها وداهمت منزل الأسير المحرر مراد ملايشة وفتشته ونصبت القناصة على أسطح المنازل ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات (يعبد، كفيرت، طوره الطرم، نزلة زيد، عرابة، عنزة، وسيلة الظهر) وأعاقت حركة المواطنين.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تستهدف مدينة جنين بشكل يومي ، وسط عجز كامل منذ عدة اشهر على تنفيذ اعتقالات بحق عدد من المطلوبين .

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