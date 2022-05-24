لولا هذا الدعم لما تجرأ العدو بارتكاب جريمته بحق قائد ايراني

خاص بالعالم

واوضح محمدي في حديث لقناة العالم على هامش مراسم تشييع جثمان العقيد في حرس الثورة الاسلامية الشهيد حسين صياد خدايي، ان الحضور الغفير في مراسم تشييع، انما يؤكد على القيم الانسانية والثورية الثابتة حكومة وشعباً، معتبراً ان هذا ما يقلق العدو الصهيوني والغدة السرطانية والارهاب الاول في العالم، الذي يدعو علناً على ارتكاب الجرائم الارهابية.

وشدد محمدي، ان تجرأ العدو الصهيوني على ارتكابه لهذه الجرائم النكراء على صعيد العالم، نتيجة تلقيه الدعم والحماية من قبل الغرب والاستكبار العالمي والاستعماري.

هذا وشيع الايرانيون جثمان الشهيد العقيد حسن صياد خدايي الذي اغتيل الاحد، صباح اليوم وسط العاصمة طهران.

المشاركون تجمهروا في ميدان الامام الحسين عليه السلام قبل ان يتوجه موكب التشيع الى ميدان الشهداء شرقي طهران بمرافقة شخصيات رسمية وعسكرية وحشود شملت الوان الطيف الايراني.

وحمل المشيعون صور الشهيد خدايي رافعين شعارات مستنكرة ومنددة بالجريمة الارهابية النكراء وداعين الى الانتقام والثأر من الجهات التي تقف وراء هذا الاعتداء ومعاقبة المنفذين.

واغتيل خدايي قبل يومين على يدِ مسلحَيْن مجهولَيْن كانا على متنِ دراجةٍ نارية أمامَ منزلهِ في العاصمة طهران. واكدَ حرس الثورة أن عملاء الاستكبار العالمي والمعادين للثورة الإسلامية هم من يفقون وراءَ عمليةِ الاغتيال، متوعداً بإلقاء القبض على الفاعلين.