الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

لولا هذا الدعم لما تجرأ العدو بارتكاب جريمته بحق قائد ايراني

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

اكد المحلل السياسي هادي محمدي ان الشارع الايراني مصر على مقارعة الارهاب العالمي من اجل وصول ثورته الى اهدافها الاسلامية والثورية، مشيراً الى انه لطالما عانى الايرانيون من عمليات الاغتيال على مدى اكثر من 40 عاماً.

خاص بالعالم

واوضح محمدي في حديث لقناة العالم على هامش مراسم تشييع جثمان العقيد في حرس الثورة الاسلامية الشهيد حسين صياد خدايي، ان الحضور الغفير في مراسم تشييع، انما يؤكد على القيم الانسانية والثورية الثابتة حكومة وشعباً، معتبراً ان هذا ما يقلق العدو الصهيوني والغدة السرطانية والارهاب الاول في العالم، الذي يدعو علناً على ارتكاب الجرائم الارهابية.

وشدد محمدي، ان تجرأ العدو الصهيوني على ارتكابه لهذه الجرائم النكراء على صعيد العالم، نتيجة تلقيه الدعم والحماية من قبل الغرب والاستكبار العالمي والاستعماري.

هذا وشيع الايرانيون جثمان الشهيد العقيد حسن صياد خدايي الذي اغتيل الاحد، صباح اليوم وسط العاصمة طهران.

المشاركون تجمهروا في ميدان الامام الحسين عليه السلام قبل ان يتوجه موكب التشيع الى ميدان الشهداء شرقي طهران بمرافقة شخصيات رسمية وعسكرية وحشود شملت الوان الطيف الايراني.

وحمل المشيعون صور الشهيد خدايي رافعين شعارات مستنكرة ومنددة بالجريمة الارهابية النكراء وداعين الى الانتقام والثأر من الجهات التي تقف وراء هذا الاعتداء ومعاقبة المنفذين.

واغتيل خدايي قبل يومين على يدِ مسلحَيْن مجهولَيْن كانا على متنِ دراجةٍ نارية أمامَ منزلهِ في العاصمة طهران. واكدَ حرس الثورة أن عملاء الاستكبار العالمي والمعادين للثورة الإسلامية هم من يفقون وراءَ عمليةِ الاغتيال، متوعداً بإلقاء القبض على الفاعلين.

روابط ذات صلة

شاهد.. تشييع مهيب لجثمان الشهيد خدايي، وشخصيات مهمة تحضره

شاهد.. اغتيال الشهيد خدايي يثبت افلاس الصهاينة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة لبنانية: السفارة الأميركية تلعب بسعر صرف الدولار

العراق.. هجوم بقذائف هاون يوقع 4 قتلى وجرحى في ديالى

كازاخستان تعلن موعد مفاوضات "صيغة أستانا" حول سوريا 

تطبيع العلاقات بين "مصر وتركيا"..الى أين المسار؟!

لبنان: ترقب لما ستؤول إليه جلسة انتخاب رئيس البرلمان

"قسد": ندرس مستوى التهديدات التركية للشمال السوري