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"قسد": ندرس مستوى التهديدات التركية للشمال السوري

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أن "تسخين الأجواء من قبل تركيا في شمال سوريا يأتي في سياق محاولات ضرب الاستقرار"، مضيفا أن "قواتنا تدرس مستوى التهديدات التركية الفعلية والمتوقعة لمناطق شمال سوريا وشرقها".

العالم-سوریا

وفي بيان له، الاثنين، قالت "قسد": "لا يوجد تغيير استراتيجي في توزع وانتشار القوى الدولية الضامنة في مناطق شمال سوريا وشرقها"، مشيراً إلى أن "تسخين الأجواء واستعراض قوة الاحتلال من قبل الدولة التركية يأتيان في سياق محاولات ضرب الاستقرار والاستجابة الطبيعية من الاحتلال لمحاولات إعادة تنشيط فلول داعش".

وأضاف البيان أنّ "قواتنا تدرس مستوى التهديدات التركية الفعلية والمتوقعة لمناطق شمال سوريا وشرقها، وتتبادل المعلومات مع القوى الدولية الضامنة".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أن بلاده مستمرة بإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم على طول حدود البلاد الجنوبية مع سوريا، وأضاف أن أنقرة "تستعد لشن عملية عسكرية جديدة للرد على الهجمات التي تهدد أمن تركيا القومي".

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"قسد": ندرس مستوى التهديدات التركية للشمال السوري