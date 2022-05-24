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كازاخستان تعلن موعد مفاوضات "صيغة أستانا" حول سوريا 

كازاخستان تعلن موعد مفاوضات
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، ايبيك صمادياروف، أنه سيتم في الشهر المقبل استئناف المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة وفق "صيغة أستانا".

العالم-سوريا

وذكر المتحدث للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات وفق "صيغة أستانا" حول تسوية الأزمة في سوريا، ستجري في عاصمة كازاخستان مدينة نورسلطان، في 14-16 يونيو المقبل.

وأضاف الدبلوماسي: "ستعقد الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات حول سوريا في نور سلطان يومي 14 و 16 يونيو".

ووفقا له، وجهت خارجية كازاخستان، دعوات للدول الضامنة للمحادثات وكذلك للمراقبين، وهي تنتظر تأكيد مشاركتهم.

يشار إلى أن الاجتماع الدولي السابع عشر السابق حول سوريا بصيغة أستانا، انعقد في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر في العاصمة الكازاخستانية.

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