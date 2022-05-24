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الجيش السوري يرد على خروقات "النصرة" في "خفض التصعيد"

الجيش السوري يرد على خروقات
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

يواصل الجيش السوري، رده على خروقات تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وحلفائه لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة «خفض التصعيد» شمال غرب البلاد.

العالم-سوريا

وأكد مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن وحدات الجيش العاملة في قطاع ريف حماة الشمالي من منطقة «خفض التصعيد»، ردت برمايات مدفعية على اعتداءات تنظيم «النصرة» على نقاط عسكرية مستهدفة مواقع الإرهابيين في محور المشاريع بسهل الغاب الشمالي الغربي.

وأوضح المصدر أن وحدات الجيش العاملة في قطاع ريف إدلب الجنوبي من منطقة «خفض التصعيد»، وجهت رمايات نارية مكثفة إلى مواقع الإرهابيين في قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن وكفرعويد وكنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وفي محيط معارة النعسان بريف إدلب الشرقي.

وبين المصدر أن مجموعات إرهابية مما تسمى غرفة عمليات «الفتح المبين»، كانت اعتدت فجر أمس بقذائف صاروخية على نقاط للجيش، في عدة محاور من ريفي حماة وإدلب في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة «خفض التصعيد».

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