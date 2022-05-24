الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢
٠٩:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

وهاب يرد على السفير السعودي في لبنان

وهاب يرد على السفير السعودي في لبنان
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

رد رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير اللبناني السابق وئام وهاب على تصريحات للسفير السعودي في بيروت قال فيها إن "رموز الغدر والخيانة" سقطوا في الانتخابات.

العالم - لبنان

وعبر سلسلة تغريدات في "تويتر" رد وهاب على السفير، وليد بخاري، بالقول: "رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت هم ضيوفك سعادة السفير بخاري"، وتساءل: "لا أعرف ماذا استدعى موقفك لتستعدي لبنانيين يكنون المحبة للسعودية دون مقابل ودون المطالبة بحقائب الأموال".

وأضاف وهاب وهو أحد الذين خاضوا الانتخابات ولم ينجحوا فيها، عن ضيوف بخاري، "كان بإمكانهم يا سعادة السفير القتل كما كانوا يفعلون دائماً لقتلونا جميعا قبل أن نخوض الانتخابات لكن سلاح المقاومة هو من يمنعهم من ممارسة هذه اللعبة التي أتقنوها، وعليك أن تعلم أن هذا السلاح يمنع عودة ميليشيات القتل في الداخل".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وهاب: مقبلون على مرحلة جديدة لن أصافح فيها الغلط أبدا

'وهاب' يكشف عن الأكثرية في مجلس النواب والمرشحين لرئاسة الحكومة والجمهورية

وهاب والسيد: لانتخابات نيابية لبنانية هادئة بعيدا عما تمارسه سفارات الابتزاز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يهدم مسجدا في قلقيلية

شاهد: أدلة جديدة حول مبنى متروبول المنهار في آبادان

باختصار..زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لمسقط

باختصار.. جريمة إغتيال إرهابية بطهران

كتيبة جنين تفشل مهمة الاحتلال في اعتقال اياد طوباسي .. اشتباكات مسلحة مع المقاومين في جنين

لافروف: روسيا "لا ترقص على أنغام الآخرين"