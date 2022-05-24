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متحدث الخارجية الايرانية:لا شك ان للدعم الأمريكي الاثر البارز في زيادة جرأة ووقاحة كيان الاحتلال الاسرائيلي

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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