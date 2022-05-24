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أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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متحدث الخارجية الايرانية:لا شك ان للدعم الأمريكي الاثر البارز في زيادة جرأة ووقاحة كيان الاحتلال الاسرائيلي
مراسل العالم: الخارجية المصرية تعلن الموافقة على تسيير رحلات جوية تجارية من مطار صنعاء إلى مطار القاهرة
رئيس هيئة الاركان للقوات المسلحة الايرانية اللواء باقري يؤكد ان اغتيال الشهيد صياد خدائي لن تبقى بدون رد
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يغادر العاصمة العمانية مسقط متوجها الى طهران في ختام زيارة استغرقت يوما واحدا لتعزيز التعاون بين البلدين
الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية:المقاومة تؤكد وقوفها الدائم مع وحدة شعبها العزيز مهما تكالبت عليه ذئاب الداخل والخارج
الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية:نُعلمُ سلطات كردستان أن النار التي يحاولون إيقادها سترتد عليهم قبل غيرهم ولن ينالوا سوى الخيبة والخسران
الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية: رصدنا عمليات تدريب لمجاميع مسلحة في كردستان برعاية مسرور البرزاني، ببصمات صهيونية واضحة
القوات المسلحة اليمنية: اسقاط طائرة تجسس سعودية بصاروخ أرض جو محلي الصنع وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية فوق صنعاء
القوات المسلحة اليمنية: دفاعاتنا الجوية تتمكن من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي
اردوغان:تركيا ستشن قريبا عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية لإقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترا "لمكافحة التهديدات الإرهابية" بهذه المناطق
متحدث الخارجية الايرانية:لا شك ان للدعم الأمريكي الاثر البارز في زيادة جرأة ووقاحة كيان الاحتلال الاسرائيلي
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش
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