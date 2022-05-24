الاحتلال يزعم اعتقال "خلية" لحماس خططت لعمليات بالقدس

العالم - فلسطين

وأشار تقرير لموقع "0404" العبري، إلى أن "المعتقلين شكلوا خلية تضم عناصر من حركة حماس، وجميعهم من سكان شرقي القدس، وقد اعتقلوا أوائل نيسان/أبريل المنصرم".

وأضاف الموقع، نقلاً عن مصادر أمنية تابعة للاحتلال، أن "المعتقلين خططوا لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف وشخصيات عامة إسرائيلية، بمن فيهم النائب اليميني المتطرف في الكنيست (البرلمان) إيتمار بن غفير".

وتابعت: "كما خططت الخلية لتنفيذ عمليات انتحارية، وإنتاج عبوات ناسفة، وخطف جنود، وتنظيم احتجاجات في القدس المحتلة ضد الاحتلال، كما خططوا للاختباء في الخليل أو جنين بعد تنفيذ العمليات"، على حد زعمها.

وذكرت أن "الخلية خططت لتنفيذ هجوم بواسطة طائرة مسيرة ضد القطار الخفيف في القدس، كما تم ضبط كاميرا لتصوير الرهائن في حال خطف مستوطنين".

وأكدت المصادر ذاتها أنه سيجري، اليوم الثلاثاء، تقديم "لوائح اتهام" ضد المعتقلين الخمسة.