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رسائل قتلة الشهيد خدايي ومآلات الرد الايراني

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث السياسي طلال عتريسي ان عملية اغتيال الشهيد حسن صياد خدايي، رسالة اسرائيلية لحلفائها الجدد من الدول الخليجية لطمأنتها بقدرتها علی ضرب ايران.

العالم - مع الحدث

ورأی د.عتريسي في حديث لبرنامج مع الحدث ان الكيان الصهيوني في ورطة حيال هذه العملية فمن جهة يريد ان يوجه رسالة لحلفهائه الجدد في دول الخليج الفارسي ومن جهة اخری لايتجرأ بأن يتبنی مسؤولية هذه العملية خوفاً من الرد الايراني.

وأوضح ان الصهاينة أكدوا في عدة تصريحات انهم غيرقادرين علی مواجهة ايران لوحدهم وانهم بحاجة الی تجييش المجتمع الدولي والتدخل الاميركي في حال ارادوا مواجهة ايران.

وتوقع ان تكون عملية اغتيال الشهيد خدايي رسالة للولايات المتحدة تؤكد قدرة "اسرائيل" علی تنفيذ ضربات محدودة لايران.

وبيّن عتريسي ان "اسرائيل" تنظر الی الرد الايراني المحتمل علی هذه العملية بمثابة مفتاح لباب المشاركة الاميركية في مواجهة ضد ايران.

وقال الاكاديمي والباحث السياسي سعيد يقين ان اغتيال الشهيد حسن صياد خدايي يُعد عبث اسرائيلي بدمها وعبث في الامن الدولي وهذا ما يؤكده جميع الخبراء في الصحافة الاسرائيلي بقولهم ان الخط الاحمر، بدأ في النفاذ.

وأكد ان "اسرائيل" تحاول منع انهيارها بالاستقواء بخط الدول المطبعة، لكن هذا الخط اضعف من أن يحفظ "اسرائيل" من خط المقاومة ورده علی الجرائم الاسرائيلية.

واستبعد الدبلوماسي الايراني الاسبق د.هادي افقهي، ان يتأخر الرد الايراني علی هذه الجريمة.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6189688

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