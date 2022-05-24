اشتباكات مسلحة مع المقاومين في جنين

العالم - فلسطين

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" حاصرت صباح اليوم منزل يعود لعائلة طوباسي في حي الهدف على أطراف مخيم جنين ، وسط تأكيدات من مصادر محلية أنها قوات الاحتلال أطلقت صواريخ موجهة " صواريخ إنيرجا " خلال محاصرتها للمنزل ، وتطالب من بداخله بتسليم أنفسهم .

وقالت قناة كان العبرية: "إن نشطاء الجهـاد الإسلامي يخوضون اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة مخيم جنين للاجئين".

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال تحاصر منزل المقاوم "إياد الطوباسي" ، وسط تأكيدات أن قوات الاحتلال اعتقلت عم المطارد طوباسي".

أصدرت سرايا القدس _كتيبة جنين _ بياناً مقتضباً أكدت فيه أن قواتها وبعون الله تتصدى في هذه الأثناء لقوات الاحتلال المقتحمة في منطقة الهدف على أطراف مخيم جنين ويمطرونها بوابل كثيف من الرصاص.

وقالت: "إن مجاهديها يستهدفون بشكل مباشر قوة راجلة من «الدوفدوفان» بصليات كثيفة من الرصاص".

وتصدى مقاومون في جنين فجر اليوم الثلاثاء، بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال، بلدة جبع جنوب المحافظة.

كما شارك الشباب الثائر في جبع في التصدي لآليات الاحتلال، باستهدافها بوابل من الزجاجات الحارقة والحجارة ما أدى لاشتعال النار في إحداها.

أصدرت سرايا القدس _كتيبة جنين _ بياناً مقتضباً أكدت فيه أن قواتها وبعون الله تتصدى في هذه الأثناء لقوات الاحتلال المقتحمة في منطقة الهدف على أطراف مخيم جنين ويمطرونها بوابل كثيف من الرصاص.

وقالت: "إن مجاهديها يستهدفون بشكل مباشر قوة راجلة من «الدوفدوفان» بصليات كثيفة من الرصاص".