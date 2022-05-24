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مراسل العالم :قوات الاحتلال تنسحب من مخيم جنين بعد عملية اقتحام خاطفة استمرت اقل من ساعة وادعت انها اعتقلت احد المقاومين

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

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