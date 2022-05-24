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الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة كبير لمدافع هاوتزر أمريكية الصنع في دونباس

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

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