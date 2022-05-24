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مراسل العالم:انفجار يستهدف معهدا تعليميا صباح اليوم غرب العاصمة الافغانية كابل

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

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