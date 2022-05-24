وفدا السويد وفنلندا يصلان أنقرة اليوم لمناقشة الانضمام إلى "الناتو"

العالم - أوروبا

ذكرت ذلك قناة "إيه إتش بي آر" A HBR التلفزيونية، حيث ستعقد الاجتماعات غدا بقصر الرئاسة ومقر وزارة الخارجية.

وكان سفيرا فنلندا والسويد لدى "الناتو"، كلاوس كورهونين، وأكسيل ويرنهوف، قد سلما، 18 مايو الجاري، إلى الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبيرغ، طلبات انضمام بلديهما إلى الحلف، إلا أن الرئيس التركي قال إن أنقرة لن تدعم قبول السويد وفنلندا في "الناتو" حتى تحددا موقفيهما تجاه المنظمات الإرهابية، ولا سيما حزب العمال الكردستاني، الذي تعده تركيا تنظيما إرهابيا.

وقد أدلى أردوغان ببيان بهذا الشأن في 16 مايو أشار فيه إلى أنه يعارض انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" نظرا لرفض هاتين الدولتين تسليم الأشخاص المتورطين في أنشطة حزب العمال الكردستاني إلى تركيا، إلا أنه عاد وصرح في 21 مايو أن تركيا ستدعم دخول السويد وفنلندا إذا أظهرت ستوكهولم وهلسنكي تضامنا واضحا مع أنقرة بشأن مخاوفها الأمنية.