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شاهد/موقف قوي للفنان دريد لحام من العدوان على اليمن

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

انتقد بشدة الفنان السوري الكبير دريد لحام العدوان على اليمن وموقف الدول العربية والمسؤولين من العدوان على اليمن.

العالم- اليمن

وقال دريد لحام في تصريح لقناة الميادين: لو سأل احفادنا في المستقبل لماذا يذبحون الشعب اليمني السنا امة واحدة والاخ لا يمكن ان يذبح اخيه فماذا نرد؟

وسبق للحام ان نشر فيديو عن أطفال اليمن. وقال لحام إنه صادف في دمشق طفلاً «استثنائياً»، يبلغ من العمر سبع سنوات، وضع كرسياً وطاولة ليبيع عليها ألعاباً في الشارع. وتابع أنه فضولي ويحب محاورة الأطفال؛ لذلك سأل الطفل الصغير عن سبب قيامه بهذا، ليجيبه: "أريد بيع هذه الألعاب وإرسال قيمتها إلى طفل يمني رأيته على التلفاز بحاجة إلى طرف صناعي".

وعلق دريد: "أحسست كم أن العالم بحاجة إلى لمسة طفولة لتصبح الحياة أفضل، الطعام ، الكساء، الدواء، الأمان، أمور يحتاجها أطفال اليمن». ودعا متابعيه إلى مساعدة أطفال اليمن، قائلاً: "تعالوا لنتشارك في مداواة طفل يمني".

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