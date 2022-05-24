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تشاهدون الليلة في بانوراما..

تشييع مهيب للشهيد صياد الرد الايراني قادم...استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد..الهدف والتوقيت

تشييع مهيب للشهيد صياد الرد الايراني قادم...استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد..الهدف والتوقيت
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة تشييع الإيرانيين لجثمان الشهيد العقيد حسن صياد خدايي الذي اغتيل الأحد برصاص مسلحين مجهولين وسط العاصمة طهران.

العالم - بانوراما

المشاركون تجمهروا في ميدان الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يتوجه موكب التشييع نحو ميدان الشهداء شرقي طهران بمشاركة شخصيات رسمية وعسكرية وجماهير شعبية من مختلف ألوان الطيف الإيراني.

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن عملية اغتيال العقيد حسن صياد خدايي لن تمر دون رد.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: حدث امني سجل في الساعات الماضية تمثل في تعرض قاعدة فيكتوريا الجوية الاميركية في محيط مطار بغداد الدولي لهجوم بطائرة درون مفخخة.

حدث يأتي على وقع الانسداد الحالي في افق تشكيل الحكومة في وقت تجمع فيه جهات سياسية على ضرورة الحوار والتنسيق لتخطي الجمود السياسي الحالي بما فيه مصلحة العراق.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. تشييع مهيب للشهيد صياد الرد الايراني قادم...استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد..الهدف والتوقيت

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