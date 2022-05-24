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مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين شمالي العراق

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين شمالي العراق
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

قُتل 3 جنود من الجيش التركي وأصيب 5 آخرون بجروح، في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

العالم - ترکیا

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن جنودها قتلوا في اشتباك مع تنظيم "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني)"، في منطقة عملية "المخلب-القفل"، وأنه تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى، بحسب وكالة الأناضول.

وكانت تركيا قد أطلقت في 18 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية سمتها "المخلب- القفل" في مناطق الزاب ومتينا وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرقي الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلال السنوات الماضية غضبا سياسيا وشعبيا واسعا في العراق أسفر عنه أزمة بين البلدين دون أن تسحب تركيا قواتها، رغم المطالبات المتكررة من الحكومة العراقية.

ومساء السبت الماضي، قالت وسائل إعلام عراقية، إن المعسكر تعرض لقصف بطائرة مسيرة.

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