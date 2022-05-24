ابن سلمان يخطط للقيام بجولة خارجية في هذه الدول قريبا

العالم- السعودية

وأوضحت أن الجولة ستشمل تركيا وقبرص واليونان والأردن ومصر، حيث سيبحث قضايا إقليمية وعالمية، ويوقع اتفاقات في مجالي الطاقة والتجارة.



وستكون هذه أول جولة للأمير خارج المنطقة منذ مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي عام 2018 وتفشي جائحة كوفيد-19.

وكان ولي العهد قد زار اليابان لحضور قمة لمجموعة العشرين عام 2019.

وذكرت المصادر أن المسؤولين السعوديين لا يزالون يناقشون المواعيد المحددة مع الدول التي سيزورها الأمير محمد.

وأضاف مصدران أن الزيارة قد تتم في أوائل حزيران/ يونيو على أقرب تقدير.



ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على استفسار من "رويترز" بخصوص الجولة.



وأثار مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول ضجة في دول الغرب، وتضررت صورة الأمير ابن سلمان الذي كان يروج لنفسه كإصلاحي يسعى من أجل انفتاح الدولة العربية الخليجية.



لكن بعض القادة الغربيين زاروا الرياض منذ ذلك الحين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء اليونان العام الماضي وكذلك رئيس قبرص في وقت سابق هذا العام.



كما زار الرئيس التركي المملكة الشهر الماضي، في أول زيارة رفيعة المستوى منذ سنوات، بعد جهود مكثفة لإصلاح العلاقات شملت إسقاط محاكمة تركية بشأن مقتل خاشقجي.



وقال أحد المصادر، وهو مسؤول تركي كبير، إن الأمير ابن سلمان، قبل دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا وإن الجانبين يعملان على ترتيبها.

وأضاف المسؤول: "الموضوعات التي سيتم مناقشتها هي التجارة الثنائية والتطورات الإقليمية واتفاق محتمل لمقايضة العملة ومشروعات استثمار وطاقة أخرى".



وكانت آخر جولة لابن سلمان في الدول الخليجية العام الماضي.



وتأتي جولته العالمية المزمعة بينما تعمل واشنطن على تخفيف حدة التوتر مع الرياض. وتوترت العلاقات الأمريكية السعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب مقتل خاشقجي إضافة إلى حرب اليمن والجهود العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.