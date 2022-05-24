الناتو: واثقون من الوصول لتوافق مع تركيا على انضمام السويد وفنلندا

العالم - اوروبا

وقال ستولتنبرغ في كلمة خلال فعاليات منتدى دافوس: "نتطلع لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو"، وحول أزمة رفض تركيا الموافقة على الانضمام بسبب اتهامها للبلدين باحتضان عناصر تعتبرها تركيا إرهابية، أعرب أمين عام الناتو عن ثقته في التوصل لحل في هذا الشأن عبر الحوار.

وقال: "أنا على ثقة أننا سنحاول حل الأزمة بالحوار، ونتفق على انضمام السويد وفنلندا".

وتقدمت فنلندا والسويد، الشهر الجاري، رسميا بطلب العضوية لحلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما.

وقال الرئيس التركي إن أنقرة أبلغت الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنها سوف ترفض انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، متهما البلدين باحتضان "جماعات إرهابية"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.