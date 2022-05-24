شاهد.. حشود غفيرة تشيع الشهيد خدايي وطهران تتوعد بالانتقام له

العالم - خاص بالعالم

من جهته أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن عملية اغتيال العقيد حسن صياد خدايي لن تمر دون رد.

جنازة تليق بالابطال اقامها الايرانيون للشهيد الضابط في حرس الثورة الإسلامية حسن صياد خدائي الذي اغتالته العناصر الارهابية يوم الاحد الماضي بنيران مسلحين كانا على متن دراجة نارية قرب منزله في العاصمة طهران.

حشد بشري كبير، جماهير على مد البصر شاركوا في موكب الجنازة في رسالة واضحة تحمل اكثر من معنى.

وقال احد المشاركين في التشييع، لمراسل قناة العالم: نقول للعدو انه بمثل هذه العمليات الجبانة لن يستطيع ان ينال من هذا الشعب، بل يزداد اصرارا على اهدافه وطريقه.

وقالت احدى المشاركات لمراسلنا: نطالب بالرد الحاسم على هذه الجريمة البشعة.

طهران توجه اصابع الاتهام نحو الكيان الاسرائيلي الذي تكبد الخسائر في سوح الوغى في بلاد الشام، وتعتبر انه بات يبين عجزه من خلال هذه العمليات الارهابية الجبانة بحثا عن تحقيق انجاز.

عسكريا تقول طهران انها ستثأر لدم الشهيد وان الاغتيال لن يمر دون رد، اما سياسيا فطهران تلقي باللوم على صمت الدول التي تدعي محاربة الارهاب، في ايران على الصعيد الشعبي المطالبة بالثأر تتصدر المطالب.

فلم تكن هذه اول مرة يتم اغتيال الايرانيين بهذه الطريقة، فإيران ضحية الارهاب منذ اكثر من 4 عقود، 17 ايراني استشهدوا على يد زمر الارهاب التي يتجول عناصرها بحرية في جنات الامن الاوروبية، تم اغتيال 5 علماء نوويين ايرانيين ومسلسل الاغتيالات مستمر حتى اغتيل في اكثر حلقاته اثارة البطل الكبير في مكافحة الارهاب الفريق الشهيد قاسم سليماني من قبل النظام الاميركي.