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مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تقتحم مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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