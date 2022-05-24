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اليابان تعلن اقتراب طائرات حربية روسية وصينية من مجالها الجوي

اليابان تعلن اقتراب طائرات حربية روسية وصينية من مجالها الجوي
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، اقتراب طائرات حربية روسية وصينية من مجالها الجوي، تزامنا مع اجتماع زعماء دول مجموعة "كواد" الرباعية.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، إن اليابان وجهت طائرات نفاثة بعد اقتراب الطائرات الحربية الروسية والصينية من مجالها الجوي.

وأوضح كيشي، في مؤتمر صحفي، أن الخطوة التي اتخذتها روسيا والصين كانت على الأرجح استفزازا من قبل البلدين، خلال المؤتمر الرباعي حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

من جهته، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن طائرات عسكرية روسية وصينية دخلت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا دون إنذار مسبق.

ودخلت الطائرات الروسية والصينية وغادرت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية في بحر اليابان، المعروف في كوريا باسم البحر الشرقي عدة مرات خلال اليوم، وفقا لرؤساء الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن الطائرات التي تضمنت مقاتلات وقاذفات من كل جانب لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

ونشر الجيش الكوري الجنوبي مقاتلات من سلاح الجو "لتنفيذ إجراءات تكتيكية" للاستعداد لحالة طوارئ محتملة.

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اليابان تعلن اقتراب طائرات حربية روسية وصينية من مجالها الجوي

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