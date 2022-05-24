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رويترز عن وزير الخارجية السعودي: يدنا ممدودة لايران وحققنا بعض التقدم معها لكن ليس بشكل كاف

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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