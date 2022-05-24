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كلمة للسيد حسن نصر الله مساء غد الأربعاء

كلمة للسيد حسن نصر الله مساء غد الأربعاء
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

يلقي الأمين العام للمقاومة الاسلامية في لبنان حزب الله السيد حسن نصر الله كلمة مساء غد الأربعاء عند الساعة 8:30 بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

العالم- لبنان

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