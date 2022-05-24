الاحتلال يحكم على شاب مقدسي بالسجن 8 سنوات

العالم- الاحتلال

وأفادت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، في بيان مقتضب، أن "محكمة الاحتلال وجهت تهمة الضلوع في أعمال المقاومة، ضد الشاب أبو الهوى، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل".

وكانت قوة من المستعربين اعتقلت "أبو الهوى" من بلدة الطور جنوب شرق القدس المحتلة، في 14 شباط/ فبراير 2021، وتنقل بين عدة معتقلات، ويقبع حاليًّا في سجن نفحة الصحراوي.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 500 أسير مقدسي، بينهم 45 طفلاً و13 امرأة، و42 أسيرًا يقضون حكما بالسجن مدى الحياة.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، حتى نهاية نيسان/أبريل 2022، نحو أربعة آلاف و700 أسير، من بينهم 32 أسيرة، و170 قاصرًا، وما يزيد عن 600 معتقل إداري، وفقًا لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.