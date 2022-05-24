الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢
٠١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يحكم على شاب مقدسي بالسجن 8 سنوات

الاحتلال يحكم على شاب مقدسي بالسجن 8 سنوات
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 8 سنوات، على الشاب المقدسي، محمد حاتم أبو الهوى (20 عامًا).

العالم- الاحتلال

وأفادت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، في بيان مقتضب، أن "محكمة الاحتلال وجهت تهمة الضلوع في أعمال المقاومة، ضد الشاب أبو الهوى، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل".

وكانت قوة من المستعربين اعتقلت "أبو الهوى" من بلدة الطور جنوب شرق القدس المحتلة، في 14 شباط/ فبراير 2021، وتنقل بين عدة معتقلات، ويقبع حاليًّا في سجن نفحة الصحراوي.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 500 أسير مقدسي، بينهم 45 طفلاً و13 امرأة، و42 أسيرًا يقضون حكما بالسجن مدى الحياة.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، حتى نهاية نيسان/أبريل 2022، نحو أربعة آلاف و700 أسير، من بينهم 32 أسيرة، و170 قاصرًا، وما يزيد عن 600 معتقل إداري، وفقًا لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

روابط ذات صلة

الاحتلال يهدم مسجدا في قلقيلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غانتس: "مسيرة الأعلام" ستجري يوم الأحد ضمن مسارها الإعتيادي

إيقاف وزير خارجية الصومال عن العمل بسبب انتهاك قرار أممي

"14 فبراير" البحريني يدين اغتيال الشهيد العقيد خدايي في طهران

علماء غزة ينظمون مسيرًا نصرة للمسجد الأقصى المبارك

الرئيس العراقي يدعو لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد

السفير الإيراني الجديد في بغداد يلتقي وزير الكهرباء العراقي