دولة اوروبية تسعى لتفعيل العلاقات البرلمانية مع سوريا

العالم - سوريا

وشدد رئيس اللجنة فيصل جمول على أهمية تعزيز العلاقات السورية الأرجنتينية بما يصب في مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين لافتاً إلى ما تتعرض له سوريا من إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب ومنعكساتها السلبية على الشعب السوري.

من جهته أكد ناصر استمرار اتحاد (فيا آراب الأرجنتين) بالعمل على إيصال الصورة الحقيقية لما جرى في سوريا إلى الرأي العام العالمي والجهود المبذولة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا.

حضر اللقاء مدير قسم المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين غسان عنجريني ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب بطرس مرجانة.