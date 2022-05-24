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الاحتلال يصدّق على شرعنة بؤرة استيطانية في الخليل بالضفة المحتلة

الاحتلال يصدّق على شرعنة بؤرة استيطانية في الخليل بالضفة المحتلة
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

صدّقت ما يسمى "الإدارة المدنية"، الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على شرعنة بؤرة استيطانية على أراضي بلدة دورا، غرب الخليل (جنوب الضفة).

العالم- الاحتلال



ونشر ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية"، المخطط التنظيمي التفصيلي الذي يستهدف لشرعنة بؤرة "متسبيه لخيش - جفعات هبستان" الاستيطانية، وضمها لمستوطنة "نيجهوت" في بلدة دورا.

"وبلغت مساحة المخطط الجديد للبؤرة الاستيطانية 520 دونمًا، سيعمل الاحتلال على ربطها بالمستوطنة القائمة، وبناء 158 وحدة استيطانية جديدة فيها، بديلًا عن إقامة مستوطنات جديدة، حسب المخطط المنشور"، وفق الإعلام العبري.

ووفق بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، يوجد نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس.

ويعد القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضيَ محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.

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