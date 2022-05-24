الصدر أعلن التبرؤ من 10 شخصيات تسرق أموال الشعب

العالم - العراق

وقال صالح محمد العراقي في تغريدة على "تويتر"، ‏إنَّ "الأسماء المُدرَجَة أدناه يستغلّون إسمنا آل الصدر ويستغلّون إسم الجهاد والمُجاهدين في سرقة أموال الشعب بغير وجه حَقّ.. فأجد من المصلحة التبرّء منهم، ويُحال أمرهم إلى الجهات المُختصَّة للتعامل معهم حسب القانون".



وأضاف، "كما وينبغي على المُحبّين مُقاطعتهم وعدم التعامل معهم، وإذا لجأوا إلى جهات أخرى فسيثبت حقدهم، وإذا تابوا وأصلحوا فبابُنا مفتوح لهم".



وأشار إلى أن، "الوجبة الأولى، هي:



1-مازن المازني - محافظة البصرة

2-علي جبار شويليه - محافظة بابل

3-أنمار الهاشمي - محافظة البصرة

4-مشتاق حلحيل - محافظة ديالى

5-علي شمخي - محافظة واسط

6-علي غانم الساعدي - محافظة ميسان

7-علي قاسم - محافظة واسط

8-باسم عبد مطير - محافظة الناصرية

9-علاء مزهر - محافظة بغداد

10-حيدر جوري - محافظة كربلاء".