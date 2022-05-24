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فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو شعبنا لتكثيف الزحف والنفير العام دفاعاً عن الأقصى والمقدسات

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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