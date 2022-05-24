طريقة مبتكرة.. بلاستيك أقوى من الزفت لرصف الطرقات

العالم- منوعات

وسيتم الكشف عن المشروع في منتدى “الأفكار القوية للزمان الجديد” الذي ستعقده وكالة “المبادرات الاستراتيجية ومؤسسة “روسكونغريس” الروسيتان في إطار برنامج “المبادرة التكنولوجية العلمية”.

وقال ناطق باسم “المبادرة التكنولوجية العلمية” الروسية إن الأخصائيين من محافظة “ليبيتسك” قد وجدوا سبيلاً لرفع جودة سطح الطرق مع حل مشكلة معالجة المواد البلاستيكية المستعملة.

واقترح الأخصائيون استخدام مزيج من البلاستيك المستعمل مثل مواد بلاستيكية مسحوقة وأكياس وزجاجات وعبوات مذابة للوجبات الخفيفة.

وهناك مشروعان: وأحدهما هو الاستبدال الجزئي للبيتومين بالبلاستيك، وثانيهما هو إنشاء طرق من البلاستيك تماما.

ومن فوائد كلا المشروعيْن انخفاض تكاليف صيانة الطرق، وتقليص تكاليف الأسفلت، والحد من النفايات.

وبعد التجارب، فإن سطح الطريق الذي تم إنشاؤه باستخدام البلاستيك المستعمل يتميز بمتانة فائقة وقدرة على مقاومة الماء ومقاومة تأثير المحروقات.

وأشار فريق من الأخصائيين المشاركين في المشروع إلى أن تكنولوجيا مماثلة تستخدم في كل من الهند وبريطانيا وهولندا وكندا.