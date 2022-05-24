عيد المقاومة والتحرير.. أيار شهر الانتصارات

العالم - نبض السوشيال

في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) سنتعرض للوسومات السالفة، في وقت أكدت فيه "جبهة العمل الإسلامي" في بيان بمناسبة الذكرى ال 22 لعيد المقاومة والتحرير أن أيار شهر الانتصارات والبطولات والتضحيات الجمّة والتي أدّت إلى الحفاظ على الكيان اللبناني موحّداً رغم كل مؤامرات الفتن والتغريب والصهينة أو التصهّينـ مؤكدة وأكدت أن شعلة المقاومة ستبقى وهّاجةً ومضيئة".

واشارت "جبهة العمل الإسلامي" الى "انه في 17 أيار عام 1983 أسقط الشعب اللبناني المقاوم اتفاقية الذل والعار والاستسلام ، وفي 7و 8 أيار عام 2008 أفشلت المقاومة المؤامرة الجهنمية التي كانت تهدف إلى قطع الاتصالات الداخلية لها بإيعاز من إدارة الشر الاميركية، وفي 25 أيار عام 2000 حرّرت المقاومة البطلة جنوب لبنان واندحر العدو وهو يجرجر أذيال الخيبة والخسران والهزيمة، وأصبح هذا اليوم عيداً رسمياً للمقاومة والتحرير".

واضافت:" وفي 15 أيار من هذا العام 2022 حققت المقاومة وجمهورها الوفي انتصاراً كبيراً ونالت الأكثرية الشعبية حسب نتائج الانتخابات وفرز الأصوات رغم الحرب الشرسة التي شُنت ضدها داخلياً وخارجياً" مشيرة الى أنّ المقاومة الاسلامية وبوطنيتها اللبنانية المخلصة والصادقة والشريفة أهدت الانتصار والتحرير للبنان الوطن وللشعب اللبناني بكافة طوائفه ومذاهبه وأطيافه، وإن شاء الله تعالى إلى مزيد من البطولات والانتصارات والتضحيات حتى يمنّ الله علينا بالفتح والنصر المبين، ويقولون متى هو ؟، قل عسى أن يكون قريباً".

اليوم الثلاثاء، أشار رئيس تكتل" بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن إلى أن "نسبة الاقتراع في بيئة الثنائي الوطني في دائرة بعلبك الهرمل ارتفعت من 60 % عام 2018 الى 63 % خلال الانتخابات الأخيرة.

وتحقق إنجاز آخر في عدد الأصوات التفضيلية التي نالها "حزب الله" منفرداً او بالتحالف مع " الأخوة في حركة "أمل" على صعيد لبنان والتي تصل مع الأصوات التي جيرها الثنائي الوطني للحلفاء إلى ما يقارب 600,000 صوت، من أصل مليون و900 ألف مقترع، أي ما يعادل 31 % من أصوات المقترعين في لبنان، وهي النسبة الأعلى بين كل القوى السياسية وهذه المؤشرات لها دلالاتها سواء بالنسبه إلى قوة المقاومة في بيئتها أو في البيئات الحليفة".

واكد أن "77 نائبا في المجلس المنتخب الجديد يؤيدون بوضوح خيار المقاومة، وقد يختلفون في ملفات أخرى"، مردفا انه "يوجد اليوم أولويتان في البلد، وعلى اللبنانيين ان يختاروا أولويتهم. هناك أولوية امريكية سعودية إسرائيلية هي أولوية مواجهة المقاومة، وبالمقابل نحن نرى أن الأولوية الحقيقية للناس هي أولوية اقتصادية اجتماعية معيشية نقدية صحية، ومواجهه الانهيار الاقتصادي المتسارع. ولكن للأسف أولوية البعض بان يوظف نفسه في خدمة الامريكيين والسعوديين في مواجهه المقاومة".

واليوم ايضا، دعا عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ حسن البغدادي، "اللبنانيين إلى الإستفادة من الإنجاز التاريخي للمقاومة في تحرير الجنوب في 25 أيار 2000.

وقال البغدادي: "إن هذا الإنجاز حسم الهوية اللبنانية ولم يعد هناك من فرصة لأحد بالإعتماد على الخارج لفرض مشاريع مشبوهة وخيارات ليست في مصلحة لبنان".



وأضاف: "نعد شعبنا، اننا وكما حميناهم من العدوان الإسرائيلي والتكفيري، نعدهم بأننا سنخرج لبنان من فم التنين الأميركي، وعلى المراهنين عليهم أن يعرفوا أن العالم تغير، وعجلات الأميركي دارت مع حلفائه إلى الخلف، وبات عليكم أن تستخلصوا العبر، فهؤلاء تفرجوا عليكم في أيام عزهم، كيف وهم اليوم في أسوأ أحوالهم والعاقل من يعتبر".



وختم البغدادي: "الحل يكمن في التمسك بخيار المقاومة لحماية لبنان وثرواته التي لن ندعها طويلا في البحر وسنبذل كل ما بوسعنا لاستخراجها ولإخراج اللبنانيين من هذه المعاناة".

نتابع الان اهم التغريدات التي صدحت بها حناجر النشطاء اللبنانيين ضمن الوسومات السالفة (#الصادق_الامين #عيد_المقاومة_والتحرير #سيد_الانتصارات #أيار_شهر_الإنتصارات):

غرد حساب الناشطة اللبنانية (هيفاء سعد - Haifaa Saad) عن كلمة سيلقيها سيد المقاومة السيد حسن نصر الله يوم غد الارعاء قائلة:

* سماحة السيد حسن نصر الله يوم غد الأربعاء عند تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً عبر قناة المنار في ذكرى عيد المقاومة والتحرير

*#سيد_الانتصارات

قال حساب المغردة اللبنانية (رؤى فرحان - Roaa Farran|)

تم دحِر الصّهيونيّة..

#عيد_المقاومة_والتحرير

#سيد_الانتصارات

غرد حساب الناشطة اللبنانية (نداء سعد - NidaaSaad) قائلا:

عيد المقاومة والتحرير ذكرى نصر رسخ حدود الكرامة والسيادة الوطنية،،

#سيد_الانتصارات

#عيد_المقاومة_والتحرير

نشر حساب (مُستَنطِق) بوسترا لعيد الانتصار جاء فيه (مبارك هذا النصر الذي وضع الازمة كلها على بوابة مرحلة الانتصارات الاتية ووضع اسرائيل على بوابة مرحلة الهزائم الاتية، وقال مغردا:

25|أيار عيد المقاومة والتحرير

#ايار_الانتصارات

#سيد_الانتصارات

نشر حساب الناشط اللبناني (علي غانم) احصائية تم احتسابها من تصويت تم اجراؤه على موقع تويتر كانت نتيجته 100% لنسبة جمهور المقاومة الراضين والمؤيدين لسلاح المقاومة، وغرد قائلا:

#سيد_الانتصارات

جمهور المقاومة نحن ١٠٠ % مع سلاح المقاومة الشرعي في مقاومة الاحتلال ولكن في الوضع السياسي الداخلي هل انتم راضين على اداء الحليف الثنائي سياسيا ؟

غرد حساب الناشطة اللبنانية (فاطمة - Fatima) قائلا:

جنوبيّون يعرفهم

تراب الأرض، ملح الأرض

وعطر منابع الرّيحان

جنوبيّون كان الله يعرفهم

وكان الله قائدهم، وآمرهم

لذا كانوا

بكل تواصع كانوا

"رجال الله يوم الفتح في لبنان"

-عمر الفرّا

يا الله على شعورهم بوقتا

#عيد_المقاومة_والتحرير

#سيد_الانتصارات

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشطة اللبنانية (زينب ع' مهدي) التي قالت في تغريدتها:

أمّا عنّي فقَدْ بايعتُه بيعةَ الحرِّ للإمامِ الحسين (ع) فلْيَسرِ بنا أَينما يَشاء

#سيد_الانتصارات