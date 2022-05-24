طهران: كندا تتحمل تداعيات نقض الاتفاق مع إيران

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وتطرق "خطيب زاده" في هذا الخصوص، إلى التصريحات المسيسة لعدد من المسؤولين الكنديين؛ مبينا أن التنسيق حول تنظيم هذه المباراة جرى بصورة مستقلة من قبل اتحادي كرة القدم الإيراني والكندي، و وفقا لأطر المباريات الودية الاعتيادية.

وأضاف أن اتحاد كرة القدم الكندي أكد في هذا الخصوص بأنه مصمم على منع أي استغلال سياسي لهذه المباراة، من جانب التيارات المعهودة بمواقفها المعادية ضد إيران؛ مدللا على ذلك باان "هذا الحدث هو رياضي بامتياز".

واستطرد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: للأسف يبدو أنه خلافا للمزاعم الاستعراضية، فقد باتت الأحداث الرياضية البحتة أيضا ألعوبة بأيدي الأحزاب والتحالفات السياسية في الداخل الكندي.

ومضى قائلا: إن المواقف والتصريحات السلبية لرئيس وزراء كندا وآخرين، تشير إلى سيادة الرؤى المسيسة والحزبية بامتياز على كافة جوانب الحكم في كندا وانطلاقا من ذلك فقد طفى على العلن بأن سلوكيات المسؤولين الكنديين، باتت ألعوبة بيد الزمر المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح خطيب زاد أن المتوقع من الحكومة واتحاد كرة القدم الكنديين، أن يعملا في إطار ميثاق السلوك الرياضي الحرفي والقواعد المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تسهيل الإجراءات لتنظيم هذه المباراة الودية؛ وذلك بغض النظر عن الشبهات والمآرب السياسية والزوبعات الإعلامية التي يثيرها المعارضون، بل اعتماد الأواصر الشعبية غير المسيسة في هذا السياق.

يذكر انه وفقا للاتفاق المعلن، فقد تقرر إقامة المباراة الودية لكرة القدم بين المنتخبين الإيراني والكندي، في السادس من شهر يونيو القادم باستضافة مدينة فانكوفر.