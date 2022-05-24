مؤتمر الاحزاب العربية عن عيد المقاومة والتحرير: إنجاز تاريخي وبداية لسلسلة انتصارات

العالم- لبنان





وقال الامين العام للمؤتمر العام للاحزاب العربية قاسم صالح: في ذكرى الانتصار المجيد الذي تحقق في الخامس والعشرين من شهر ايار عام 2000، والذي شكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ امتنا، واعلان بداية نهاية الكيان الصهيوني الغاصب اتوجه الى سماحتكم باسمي واسم زملائي في الامانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بخالص التهنئة والتبريك وانتم صناع هذا اليوم المجيد الخالد في تاريخ الأمة ،والى جانبكم المقاومين الأبطال في المقاومة الوطنية والإسلامية.



وتابع : ويطيب لنا في هذا اليوم ان نستحضر قيم الرجولة والتضحية والاباء التي تمثلها المقاومة بمحورها الممتد من ايران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين حتى اليمن، المحور الذي حرر الارض من دنس الصهاينة ومن براثن الارهاب التكفيري.



وحيا صالح الجيش اللبناني المؤمن بالمقاومة والى شركاء النصر والتحرير ودرع المقاومة وسيفها وترسها الى سوريا، بقيادة الرئيس المقاوم بشار الأسد والجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة سماحة اية الله علي الخامنئي وإلى كل الشعوب والقوى والأحزاب والهيئات المؤمنة بالمقاومة صانعة الانتصارات.



وأضاف : اثنان وعشرون عاما مرت على ذلك اليوم المجيد الذي سطر فيه أبطال المقاومة أروع الملاحم وقدموا أغلى التضحيات لإنجاز التحرير وإلحاق الهزيمة بجيش العدو الصهيوني الذي انسحب ذليلا صاغرا أمام عمليات المقاومة البطولية وضرباتها الموجعة، والتي دمرت تحصيناته ومواقعه وكبدته مئات القتلى وآلاف الجرحى، وفرضت عليه وعلى عملائه مغادرة الأراضي اللبنانية، وهو ذات اليوم الذي أسقط وَهم الجيش الذي لا يقهر.



وختم : إننا في هذا اليوم المجيد إذ نستحضر معانيه ودروسه وقيمه، فإننا نؤكد أن مشروع المقاومة هو المعبر عن إرادة شعوبنا وتطلعاته النبيلة في تحرير الأرض وتحرير الإنسان، وإن راية المقاومة ستبقى مرفوعة ومستمرة حتى استعادة الحقوق القومية في الجولان وجنوب لبنان وفي فلسطين واليمن، وتحرير جميع الأراضي القومية المحتلة من أعداء الأمة.