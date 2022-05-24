نواب لبنانيون يباركون بمناسبة عيد المقاومة و التحرير

العالم- لبنان

كما توجه النائب اسامة سعد بالتحية إلى المقاومة الباسلة التي قادت معركة التحرير، من جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية إلى المقاومة الإسلامية.

واكد" خيار المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني الذي يواصل اغتصاب فلسطين وتهجير الفلسطينيين، كما يشكل تهديدا مستمرا للبنان، ولغيره من البلدان العربية، بسبب طبيعته العنصرية العدوانية وأطماعه في الهيمنة والتوسع، فضلا عن استمرار احتلاله لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا".

وذكر "بأن المقاومة لم تنشأ الا نتيجة لعجز السلطة الحاكمة عن الدفاع عن لبنان في مواجهة العدوان والاحتلال، وأن المقاومة هي حق مشروع في المواثيق الدولية للشعوب التي تتعرض للعدوان والاحتلال.

وقال: "نحن إذ نناضل من أجل التغيير والخلاص من هيمنة منظومة الفساد والتخاذل الوطني والتبعية للمحاور الاقليمية والدولية، فإننا نناضل في الوقت عينه من أجل قيام الدولة الوطنية القوية والعادلة والقادرة على حماية لبنان من كل الأخطار، دولة تتمتع بكل مقومات الصمود والحصانة في مواجهة العدو على مختلف الصعد الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية".

ودعا "إلى بناء سياسة دفاعية ترتكز على تعزيز الجيش وتزويده بالأسلحة النوعية التي تساعده على صد اي عدوان، كما تستند إلى قدرات الشعب اللبناني وطاقاته وخبراته وما حققه من إنجازات في مقاومة الاحتلال".

وغرد النائب حسن مراد عبر تويتر:" 25 أيار عيد المقاومة والتحرير محطة تنضح عزة وكرامة للوطن باعتبارها أول هزيمة للعدو أمام وحدة الجيش والشعب والمقاومة، وقد أسست لمرحلة جديدة من معادلات توازن الردع والقوة مع عدو لا يفهم إلا لغة القوة وأكدت مقولة عبد الناصر بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ‏عيد مبارك للوطن".