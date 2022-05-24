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مسؤول فلسطيني: العدو لا يفهم سوى لغة القتل ولا يفهم لغة الجوار

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

شدد محافظ مدينة غزة، المناضل الفلسطيني ابراهيم ابو النجا على ضرورة مواصلة النضال الفلسطيني، وعدم القبول بالأمر الواقع.

العالم - خاص بالعالم

وفي لقاء مع قناة العالم ببرنامج"ضيف وحوار "والذي يبث لاحقا مساء اليوم؛ قال ابو النجا إن الفلسطينيين سيقدمون المزيد في مواجهة عدو لا يفهم سوى لغة القتل.

واستنكر ابو النجا الدعوات الدولية للعودة إلى المفاوضات في الوقت الذي تطلق فيه سلطات الاحتلال العنان للمستوطنين لتنفيذ انتهاكاتهم للمسجد الأقصى والمقدسات.

وقال أبو النجا:" لايمكن أن نقول 74 عاما، بل نقول 74 سنة لانه سنوات عجاف، هي ليست أعواما، ولكنها سنوات حيث أن 74 سنة ونحن ننتظر العالم الظالم".

واكد أبو النجا:"نحن نعطي في هذا العام نريد أن يكون عاما نضاليا عاما نبرهن فيه للعالم اننا لم نبقى ولن نبقى مكتوفي الأيدي ولن نصبر أكثر مما صبرنا سنقدم المزيد أمام العدو المتغطرس الجبار القاتل والذي لا يفهم سوى لغة القتل ولا يفهم لغة الجوار ولغة الأمن والسلام فهؤلاء أطلقوا العنان للمستوطنين جاسوا خلال الديار وخلال القدس فسادا وعبثا وتدنيسا والجيش يحرسهم والعالم يقف ليقول عليكم أن تعودوا للمفاوضات".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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