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البرهان يؤكد رغبة السودان في تعزيز علاقاته مع إريتريا

البرهان يؤكد رغبة السودان في تعزيز علاقاته مع إريتريا
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، رغبة بلاده الصادقة في تعزيز علاقاته الثنائية مع إريتريا وتوطيد آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

العالم - السودان

وبعث البرهان، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة للرئيس الإريتري سياسي أفورقي، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لإريتريا، حكومة وشعبا، المزيد من التقدم والنماء.

وفي وقت سابق كان عبدالفتاح البرهان قد تسلم، رسالة خطية من الرئيس الإريتري سياسي أفورقي، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

وتم ذلك من خلال لقاء البرهان مع وفد إريتري محملين له بتحيات الرئيس الاريتري، لرئيس مجلس السيادة، وتمنياته للسودان بالتقدم والنماء والاستقرار، مؤكدا أهمية دعم آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمرا، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين.

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