أول دولة خليجية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

العالم- الامارات

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب أفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت في بيان جديد لها، عن أن فيروس جدري القردة ينتقل إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، ولكن انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر.

وأكدت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن منع انتشار جدري القردة في بلدان خارج إفريقيا لم يكتشف الفيروس فيها، وحتى الآن تأكد أكثر من 131 حالة إصابة بالفيروس، الذي يسبب طفحاً جلدياً وحمى، وتحقق المنظمة بنحو 106 حالة أخرى لم تؤكد بعد.

وأكدت المنظمة أنه من المتوقع أن يستمر هذا العدد في الارتفاع، لكن الخبراء يقولون إن الخطر العام على عموم السكان حول العالم قليل للغاية.

وينتشر الفيروس في الأجزاء النائية من وسط إفريقيا وغربها، واكتشف حتى الآن في 16 دولة خارج إفريقيا.

وقالت ماريا فان كيركوف، رئيسة فريق الأمراض المستجدة في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي الاثنين "هذا وضع يمكن السيطرة عليه".