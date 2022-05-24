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علي عبد الهادي: لاخوف على القضية الفلسطينية مادام الشباب والشعب مصرين ومنتشرين عبر العالم وان فلسطين لنا ولا امن للغرباء

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

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