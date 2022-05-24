الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران وروسيا تعقدان اجتماعا مشتركا حول الطاقة في طهران

إيران وروسيا تعقدان اجتماعا مشتركا حول الطاقة في طهران
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

تستضيف عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران، يوم غد الأربعاء، اجتماعا مشتركا حول الطاقة مع روسيا؛ بحضور نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك والوفد المرافق الذي يصل البلاد اليوم.

العالم - إيران

يأتي ذلك في ضوء الطاقات الضخمة، من حيث امتلاك موارد الخام والغاز، التي يحظى بها البلدان؛ مضافا لموقعهما الجيوسياسي المميز، والذي يتيح لكل من إيران وروسيا إدراج معادلات جديدة على صعيد الاقتصاد العالمي.

تجدر الإشارة في هذا السياق أيضا، إلى تصريحات وزير النفط الإيراني جواد أوجي عقب زيارته في 18 يناير المنصرم لموسكو؛ حيث لفت أنه توصل مع المسؤولين الروس إلى اتفاقات جيدة حول التعاون الثائي بما في ذلك تطوير حقول النفط والغاز ومصافي التكرير والبتروكيمياء ونقل الأجهزة والتقنية ذات الصلة إلى إيران والتي من شأنها أن تلعب دورا استراتيجيا في كلا القطاعين داخل البلاد.

روابط ذات صلة

شاهد: امرأة ايرانية اصبحت ايقونة المقاومة وسبقت ابوعاقلة بـ40 عاماً

رئيسي يؤكد ضرورة ازالة المشاكل الجمركية للتبادل التجاري بين ايران وعمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باقري يؤكد على دعم إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان واليمن

المبعوث الأممي يحذر من ضيق الوقت لحل الأزمة السودانية

وفد عسكري ليبي يصل إلى المغرب

العفو الدولية تطالب السعودية بوقف الإعدام الوشيك لبحرينيين معتقلين لديها

وفقا لاستطلاع جديد: 56 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن وضعهم يزداد سوءا بسبب الضغوط الاقتصادية

جريدة أمريكية: الكشف عن مخطط لاغتيال جورج بوش الابن