إيران وروسيا تعقدان اجتماعا مشتركا حول الطاقة في طهران

العالم - إيران

يأتي ذلك في ضوء الطاقات الضخمة، من حيث امتلاك موارد الخام والغاز، التي يحظى بها البلدان؛ مضافا لموقعهما الجيوسياسي المميز، والذي يتيح لكل من إيران وروسيا إدراج معادلات جديدة على صعيد الاقتصاد العالمي.

تجدر الإشارة في هذا السياق أيضا، إلى تصريحات وزير النفط الإيراني جواد أوجي عقب زيارته في 18 يناير المنصرم لموسكو؛ حيث لفت أنه توصل مع المسؤولين الروس إلى اتفاقات جيدة حول التعاون الثائي بما في ذلك تطوير حقول النفط والغاز ومصافي التكرير والبتروكيمياء ونقل الأجهزة والتقنية ذات الصلة إلى إيران والتي من شأنها أن تلعب دورا استراتيجيا في كلا القطاعين داخل البلاد.