خاص بالعالم: مسؤول في طالبان يوضح اهداف الاتفاق مع الامارات بشأن الطيران

العالم - خاص بالعالم

وقال جيلاني وفا في تصريح خاص لقناة العالم إن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم مع الامارات تتعلق بخدمات الطيران ونظافة الطائرات التي تحط في المطار وخدمة الركاب، ولا علاقة لها ابدا بالقضايا الامنية.

واضاف: وفيما يتعلق بالاتفاقية مع كل من قطر وتركيا فهي لا زالت في طور التفاوض وليست هناك خلافات سياسية بين الجانبين والخلاف يتعلق ببعض الامور التقنية فحسب.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن هناك نقطة شائكة في المفاوضات مع قطر وهي اشتراط الدوحة وجود أفراد الأمن القطريين في المطار، مشيرا إلى أن الإماراتيين حريصون على مواجهة النفوذ الدبلوماسي الذي تتمتع به قطر في أفغانستان.