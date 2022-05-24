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رئيس وزراء المجر يعلن حال الطوارئ اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء بسبب الحرب في أوكرانيا

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

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