الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

كيسنجر: يجب تجنب المواجهة بين أمريكا والصين بسبب تايوان

كيسنجر: يجب تجنب المواجهة بين أمريكا والصين بسبب تايوان
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والباحث المخضرم في السياسة الخارجية، هنري كيسنجر، إن على واشنطن وبكين السعي إلى تجنب وضع تايوان في قلب علاقتهما الدبلوماسية المتوترة.

العالم - الاميركيتان

وأضاف في تصريحاته أمس الاثنين أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الحاجة إلى أكبر اقتصادين في العالم لتجنب المواجهة المباشرة تصب في مصلحة السلام العالمي، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وتأتي تعليقاته بعد وقت قصير من إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للتدخل عسكريا إذا غزت الصين الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي.

يبدو أن تصريحات بايدن تمثل سابقة في تقليد واشنطن المتعمد منذ أمد بعيد والمتمثل في سياسة "الغموض الاستراتيجي" بشأن تايوان. سعى البيت الأبيض سريعا إلى التقليل من أهمية التعليقات، قائلاً إنها لا تعكس تغييرا في السياسة حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وقال كيسنجر: "لا ينبغي للولايات المتحدة عن طريق الحيلة أو من خلال عملية تدريجية أن تطور شيئا كحل "صينين اثنتين"، لكن الصين ستستمر في التحلي بالصبر التي تم تمارسه حتى الآن".

بالأمس، قال بايدن للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للدفاع عن تايوان إذا غزتها بكين.

وأثارت التصريحات رد فعل عنيف من وزارة الخارجية الصينية، التي أعربت عن "استياء شديد ومعارضة قوية" لهذه التصريحات. تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتضغط على الجزيرة لقبول حكمها.

بموجب سياسة "صين واحدة"، وهي حجر الزاوية في العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين، تعترف الولايات المتحدة دبلوماسيا بموقف الصين المتمثل في وجود حكومة صينية واحدة فقط.

ومع ذلك، تحتفظ الولايات المتحدة أيضا بعلاقة "قوية غير رسمية" مع تايوان، وتزود واشنطن الجزيرة بالمعدات العسكرية وفقا لقانون العلاقات مع تايوان لعام 1979.

روابط ذات صلة

الصين ترد على بايدن: الولايات المتحدة "تلعب بالنار" في ملف تايوان

شاهد.. الصین تحذر بایدن: لا تلعب بالنار!

وزارة الخارجية الصينية تندد بتصريحات بايدن وتحذر من تبعاتها 

الصين: تايوان جزء لا يتجزأ من أراضينا.. على واشنطن توخي الحذر في تصريحاتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باقري يؤكد على دعم إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان واليمن

المبعوث الأممي يحذر من ضيق الوقت لحل الأزمة السودانية

وفد عسكري ليبي يصل إلى المغرب

العفو الدولية تطالب السعودية بوقف الإعدام الوشيك لبحرينيين معتقلين لديها

وفقا لاستطلاع جديد: 56 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن وضعهم يزداد سوءا بسبب الضغوط الاقتصادية

جريدة أمريكية: الكشف عن مخطط لاغتيال جورج بوش الابن