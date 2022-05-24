الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

حسن حجازي: في الشهرين الاخيرين مررنا بموجة من العمليات الفلسطينية التي اربكت واحراجا للحكومة الصهيونية

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دور اسرائيلي واضح بإغتيال الشهيد خدايي وتشييعه الحاشد صفعة للامريكان والصهاينة

باقري يؤكد على دعم إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان واليمن

المبعوث الأممي يحذر من ضيق الوقت لحل الأزمة السودانية

وفد عسكري ليبي يصل إلى المغرب

العفو الدولية تطالب السعودية بوقف الإعدام الوشيك لبحرينيين معتقلين لديها

وفقا لاستطلاع جديد: 56 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن وضعهم يزداد سوءا بسبب الضغوط الاقتصادية